Уголовное дело возбудили после аварии с шестью погибшими под Новосибирском

После ДТП с шестью погибшими в Новосибирске было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Среди погибших — двое детей, 2020 и 2021 годов рождения.

Авария произошла сегодня днем на Советском шоссе. По данным ведомства, водитель Mercedes-Benz G-класса проехал на красный свет и столкнулся с Toyota Ipsum. При столкновении машин водитель и все пассажиры автомобиля Toyota скончались на месте. В авто ехали мужчина, три женщины и двое детей.

В МВД по региону сообщили, что виновнику ДТП 39 лет. По данным ведомства, один из погибших несовершеннолетних был старше — не 2020 года рождения, а 2018 года. Водителя Mercedes доставили в отдел полиции, где ему в ближайшее время изберут меру пресечения.