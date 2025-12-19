В Греции эвакуировали более 500 мигрантов с подавшего сигнал бедствия судна

Береговая охрана Греции эвакуировала 545 мигрантов у берегов острова Гавдос после получения сигнала бедствия. Пассажиры судна чувствуют себя хорошо и скоро будут перевезены в район Агия Галини на острове Крит. Об этом сообщает газета Kathimerini.

В эвакуации мигрантов участвовали три судна Береговой охраны Греции, три судна Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), а также три проходящих мимо судна. Большинство прибывших — мужчины из Бангладеш, Египта и Пакистана, пишет Reuters. Группа мигрантов стала одной из крупнейших, прибывших в Грецию за последние месяцы

18 декабря у берегов Гавдоса спасли 70 мигрантов с двух тонущих лодок. В 2015-2016 годах в Грецию прибыли более миллиона мигрантов из Ближнего Востока и Африки, которые затем направились в другие европейские страны, в основном в Германию. После этого приток иностранцев в страну ослаб, но в последний год выросло количество мигрантов, прибывающих на Гавдос и Крит — два ближайших к Африке греческих острова.