Обвиняемые в коррупции ростовские судьи выступили с последним словом

В Краснодаре завершается процесс в отношении высокопоставленных ростовских судей, обвиняемых в коррупции. Экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева в последнем слове предложила «за материалами дела увидеть человека с его жизнью и его ошибками», сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда. Остальные подсудимые попросили оправдать их и дать возможность остаться с родными.

Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Председательствующий судья Николай Щелочков, выслушав последнее слово подсудимых, удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Вердикт будет оглашен 22 декабря.

Помимо Елены Золотаревой в качестве подсудимых привлекаются бывшая заместитель председателя суда Татьяна Юрова, экс-начальник областного управления судебного департамента Андрей Рощевский и бывший председатель Железнодорожного райсуда Ростова Георгий Бондаренко. По версии обвинения, в 2022 году Золотарева и Юрова получили в общей сложности 21 млн руб. от участников уголовных и гражданских процессов за обеспечение вынесения судами нужных решений. Рощевского и Бондаренко обвинение считает посредниками.

В прениях прокуратура предложила назначить Елене Золотаревой наказание в виде лишения свободы на 20 лет, Татьяне Юровой — 18 лет, Андрею Рощевскому — 10 лет, Георгию Бондаренко — 7 лет. Защита подсудимых настаивает на оправдательном приговоре, утверждая, что доказательств передачи судьям взяток нет.

22 декабря суд в Краснодаре начнет рассматривать иск Генпрокуратуры об изъятии в казну имущества Елены Золотаревой, а также ее сына.

Анна Перова, Краснодар