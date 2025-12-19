Фигурист Гуменник выиграл короткую программу на чемпионате России

Петр Гуменник лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Он показал результат 103,77 балла.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Петр Гуменник

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фигурист исполнил каскад четверной флип—тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы судьи оценили на высший, четвертый уровень.

Вторым идет Евгений Семененко (100,99). Третьим стал Андрей Мозалев (97,16). Действующий чемпион страны Владислав Дикиджи занимает девятое место (86,90). Произвольную программу мужчины представят в воскресенье.

Петру Гуменнику 23 года. Он является серебряным (2023) и бронзовым (2024) призером чемпионата России. Также фигурист дважды выигрывал финал Гран-при страны (2023, 2025). В феврале Гуменник в нейтральном статусе выступит на Олимпийских играх 2026 года.

Таисия Орлова