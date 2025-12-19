Росприроднадзор выявил нарушения при рекультивации свалки в Боброве за 182 млн

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора в ходе проверки выявило нарушения при рекультивации несанкционированной свалки в Боброве Воронежской области, которую проводит белгородское ООО «Зеленая точка». Об этом сообщили в ведомстве.

Компания выполняла работы с отклонением от проектной документации, утвержденной государственной экологической экспертизой. В управлении отметили что «примут меры в соответствии с действующим законодательством». Администрации Боброва направили уведомление о выявленных нарушениях.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что подряд на рекультивацию несанкционированной свалки достался «Зеленой точке» за 182,5 млн руб. Компания снизила начальную стоимость контракта с 232,6 млн руб., обойдя еще пять участников.

Согласно аукционной документации, до 20 декабря 2027 года подрядчику предстоит провести техническую и биологическую рекультивацию, пробурить наблюдательную скважину и выполнить другие работы.

Егор Якимов