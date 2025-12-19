Путин пообещал Украине ответ на удары по нефтяным танкерам

Атаки ВСУ на нефтяные танкеры не нарушат поставок, но спровоцируют Россию на ответные действия. Об этом на «Итогах года» заявил президент Владимир Путин.

Он считает, что гражданские суда атакуют в том числе с целью повысить страховые взносы.

«Это не приведет к ожидаемому результату, не нарушит никаких поставок, — сказал Владимир Путин. — Ответы с нашей стороны последуют обязательно».

Президент заверил, что Россия также будет отвечать на все удары по гражданской инфраструктуре.