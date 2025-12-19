РЭО Свердловской Госавтоинспекции будут работать три дня в новогодние праздники

Госавтоинспекция Свердловской области проинформировала об изменении графика работы регистрационно-экзаменационных отделений в связи с новогодними праздниками. Прием граждан будет осуществляться только 3,9 и 10 января 2026 года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прием заявителей для замены и выдачи водительских удостоверений, проведению экзаменов на получение права управления и регистрации транспортных средств будет приостановлен 31 декабря 2025 года, а также 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2026 года.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что на все новогодние каникулы в Екатеринбурге отменят плату за парковку.

Полина Бабинцева