Подпись кровью разборчива

Военный суд в Москве 19 декабря вынес приговор по уголовному делу о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева и совершении серии поджогов, в том числе военкоматов, признанной терактами. Андрею Пронскому (известен как Бладме (от англ. «blood man» — «кровавый человек») и Подпись Неразборчива), которого следствие посчитало организатором преступной группы, дали пожизненное лишение свободы. Остальные шесть фигурантов получили от 12 до 28 лет.

Чтобы огласить резолютивную часть приговора, председателю судебной тройки 2-го Западного окружного военного суда, рассматривавшей громкое дело неофашистов, понадобилось около получаса. Все семеро подсудимых в зависимости от роли и степени участия были признаны организаторами или рядовыми членами террористической группы, лицами, совершившими теракт и готовившими убийство. При этом они публично призывали к экстремистской деятельности, а также возбуждали ненависть либо вражду.

Ранее неоднократно судимый за экстремистские преступления Андрей Пронский, которого эксперты признавали душевнобольным, на этот раз оказался здоровым и получил пожизненный срок.

Первые десять лет он должен провести в тюрьме, а затем находиться в колонии особого режима. Наиболее активные участники группировки Подписи Неразборчива Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов и Максим Дружинин получили 28, 27, 26 и 25 лет заключения соответственно. В свою очередь, Андрей Волков и Денис Абраров отсидят 18 и 12 лет. Были удовлетворены иски к осужденным, заявленные потерпевшими.

В деле был еще один фигурант — Василий Стрижаков, но в ноябре прошлого года по решению суда его отправили на принудительное лечение.

По версии ГСУ СКР, Андрей Пронский создал ячейку террористической группировки National Socialism / White Power (NS/WP, «Национал-социализм / Белая власть», запрещена в России) еще в 2021 году, сообщив об этом сторонникам в своем Telegram-канале. Вскоре в группу вошли Тимофей Мокий и Василий Стрижаков, а потом к ней присоединились Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин и Андрей Волков.

С декабря 2021 года по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях фигуранты сожгли четыре автомобиля и военный комиссариат. В мае 2022 года Тимофей Мокий поджег три военкомата — в Рязанской, Московской и Тульской областях, один из них — вместе с Денисом Абраровым.

Следствие полагает, что после начала СВО Андрей Пронский получил задание через Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины совершить нападение на телеведущего Владимира Соловьева.

Фигуранты, по материалам дела, планировали подложить под его машину радиоуправляемую бомбу. Андрею Пронскому помимо прочего инкриминировалась публикация книги «Акционер» (признана экстремистской) под псевдонимом Подпись Неразборчива.

Подсудимые причастность к покушению на телеведущего Соловьева отвергали. По их версии, признательные показания, которые легли в основу дела, были даны после применения пыток и под психологическим давлением. Владимир Степанов, выпавший при задержании из окна квартиры на шестом этаже, утверждал, что в СИЗО у него, а также у Андрея Пронского и Владимира Белякова выбивал показания другой заключенный, который в дальнейшем выступил в качестве свидетеля обвинения. По словам осужденного, ему подкинули пистолет Макарова и окровавленный нож. Владимир Беляков также заявил, что ему подбросили вещественные доказательства.

В последнем слове фигуранты назвали себя политзаключенными.

«Назначить меня на роль организатора решили из-за моей антивоенной позиции и того, что очень давно я действительно имел косвенное отношение к организации NS/WP (признана террористической и запрещена в России.— “Ъ”)»,— заявил Андрей Пронский.

Приговор подсудимые выслушали спокойно, у некоторых из них судебное решение даже вызвало смех. Адвокаты осужденных собираются обжаловать приговор.

