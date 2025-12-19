Бывший генеральный секретарь FIFA Вальке признан виновным по делу о коррупции

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (FIFA) Жерома Вальке и греческого бизнесмена Диноса Дериса по делу о коррупции при продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2026 и 2030 годов. Об этом сообщает портал GiveMeSport.

В июне 2022 года Вальке и Дерис были признаны виновными в даче взятки. За сговор с целью предоставления прав на трансляцию чемпионатов мира по футболу 2026 и 2030 годов в Италии и Греции экс-генсек FIFA был приговорен к 11 месяцам тюрьмы условно. Он был признан виновным в подделке документов и в получении взятки в размере €1,25 млн.

«Суд отклонил апелляции на обвинительные и оправдательные приговоры, вынесенные апелляционным судом федерального уголовного суда в контексте медиаправ FIFA. Приговоры бывшему генеральному секретарю FIFA и другому лицу соответствуют федеральному закону. То же самое относится и к приговору бывшему генеральному секретарю за подделку документов»,— приводит решение суда портал GiveMeSport.

Вальке занял пост генерального секретаря FIFA в 2007 году. В 2015 году комитет по этике FIFA отстранил его от футбольной деятельности из-за подозрений в коррупции. В январе 2016 года Вальке был уволен.

