«Эспаньола» сообщила о смерти командира Станислава Орлова

Умер командир добровольческой бригады «Эспаньола» Станислав Орлов. Прощание с ним пройдет 22 декабря в Храме Христа Спасителя. Начало в 11:30 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Орлов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости Станислав Орлов

«Родные и близкие Станислава Орлова приглашают проститься с лидером, создателем и вдохновителем "Эспаньолы", отдать дань уважения его памяти», — сообщил Telegram-канал подразделения.

Станиславу Орлову было 44 года. В футбольных кругах он был известен как Испанец. Член фанатской группировки ЦСКА — Red-Blue Warriors. В боевых действиях на Донбассе начал участвовать в 2014 году.

«Эспаньола» была создана весной 2022 года. В нее входили футбольные фанаты из разных регионов страны. Бригада участвовала в боях за Мариуполь, Клещеевку, Угледар, Авдеевку, Часов Яр. В октябре подразделение объявило о расформировании.