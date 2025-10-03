Бригада «Эспаньола» объявила о расформировании

88-я разведывательно-диверсионная бригада ВС РФ «Эспаньола», сформированная в 2023 году из числа футбольных фанатов, прекращает существование в прежнем виде, на ее базе будут созданы новые структуры в составе российских силовых ведомств. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале подразделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Согласно тексту обращения, на базе бригады будут созданы радиоэлектронный и штурмовой отряды. Основной костяк подразделения, часть которого с 2014 года служила вместе с основателем формирования Станиславом Орловым (позывной «Испанец»), выходит из подразделения для формирования новых структур в системе обороны и силовых ведомств РФ.

«Мы внесли значимый вклад, оставили видимый след, можем теперь спокойно отложить память о прошлом и уверенно двигаться к новым рубежам. Современная гонка вооружений требует постоянной модернизации, а все в моменте устаревающее нужно списывать и отсекать без жалости»,— говорится в сообщении.

Добровольческое формирование, созданное из российских футбольных фанатов, с 2023 года принимало участие в боевых действиях за Мариуполь, Угледар, Авдеевку и Часов Яр.

Дмитрий Сотак