Тамбовская область лидирует в ЦФО по росту зарплат курьеров

В 2025 году средняя медианная зарплата курьеров в Тамбовской области выросла на 37% и составила 152,7 тыс. руб. Это следует из исследования рекрутингового сервиса hh.ru.

Согласно данным платформы, Тамбовская область заняла первое (без учета Москвы и Московской области) место по росту медианных зарплат сотрудников службы доставки за год. На втором месте оказалась Курская область (рост +30%). С регионами из Черноземья конкурировали Владимирская (+37%), Смоленская (+30%), Рязанская и Костромская (по +29%). В Воронежской области зарплата курьеров выросла только на 18%, поэтому она не вошла в число лидеров. Данные по остальным регионам Черноземья не представлены.

Также Тамбовская область заняла четвертое место в рейтинге регионов ЦФО по уровню медианных зарплат сотрудников службы доставки, обогнав Ивановскую область (151 тыс. руб.) и уступив Владимирской (158,3 тыс. руб.), Смоленской (155,5 тыс. руб.) и Рязанской (154,5 тыс. руб.). Воронежская область с показателем 140,6 тыс. руб. не вошла в число лидеров.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области медианная предлагаемая зарплата за год выросла на 20% и достигла 74,8 тыс.руб.

Егор Одегов