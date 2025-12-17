Суд завершает допрос свидетелей по делу экс-мэра Ижевска Олега Бекмеметьева

Нефтекамский горсуд Башкирии заканчивает допрашивать свидетелей по делу бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, обвиняемого в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК, до семи лет лишения свободы). Об этом пишет издание «Сусанин» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Бекмеметьев по ВКС на заседании Верховного суда Удмуртии 23 мая 2024 года

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии Олег Бекмеметьев по ВКС на заседании Верховного суда Удмуртии 23 мая 2024 года

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

«17 декабря по видеоконференцсвязи в Первомайском районном суде Ижевска показания дает действующий градоначальник Дмитрий Чистяков»,— пишет СМИ. По данным издания, с июня 2025 года, когда начались допросы, свои показания дали бывший председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, депутат гордумы Ижевска Марина Нужина, бывший замглавы Ижевска по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев и другие свидетели.

Сейчас Олег Бекмеметьев находится в СИЗО города Дюртюли. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что во время предварительного следствия по уголовному делу было допрошено более 250 свидетелей. Дата следующего судебного заседания на момент публикации неизвестна.

По версии следствия, в 2021 году Олег Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости. Фактический руководитель организации Олег Бушмакин проходит по делу фигурантом, ему предъявлено обвинение в подстрекательстве (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК).

Другим фигурантом дела является бывший прокурор Октябрьского района города Николай Пушин, который, по версии следствия, «оказал содействие в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка. Ему предъявлено обвинение в пособничестве (ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 285 УК).

Из обвинительного заключения следует, что действия фигурантов принесли городу ущерб свыше 4 млн руб. Кроме того, Олега Бекмеметьева обвинили в том, что он незаконно содействовал «заключению договора аренды на земельные участки коммерческим структурам», чем нанес ущерб муниципалитету на 34 млн руб.

Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. По последним данным, бывший градоначальник свою вину не признает.