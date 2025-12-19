Владельца элитного поселка «Волжский Прайд» в Саратове просят посадить на год

В Саратове гособвинение запросило хозяину поселка премиум-класса «Волжский прайд» и учредителю одноименной управляющей компании Михаилу Гуцуляку год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Уголовное дело по статьям о самоуправстве и причинении вреда здоровью средней тяжести рассматривает Саратовский райсуд.

По версии следствия, господин Гуцуляк ограничил жителям доступ на территорию поселка после того, как они отказались заключать с управляющей компанией договоры услуг. Кроме того, в 2023 году глава «Волжского прайда», по данным следствия, нанес удар головой своему предпринимателю и экс-депутату Сергею Курихину в ходе ссоры. Бизнесмен еще 15 декабря просил прекратить уголовное преследования в отношении Михаила Гуцуляка, но прокуратура и жители возразили.

Решение по делу еще не вынесено, так как предстоит заслушать показания всех потерпевших. Следующее судебное заседание запланировано на 25 декабря.

Нина Шевченко