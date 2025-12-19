Путин посоветовал выбирать отечественный автопром из-за высокого утильсбора

Владимир Путин на «Итогах года» посоветовал участнице мероприятия купить машину российского производства. Так он ответил на ее вопрос о повышении утилизационного сбора.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Женщина рассказала, что несколько лет копила деньги, чтобы купить иномарку, но так и не смогла ее себе позволить из-за повышенного утильсбора. Она спросила, стоит ли ей попробовать найти альтернативу среди российских автомобилей.

«Не могу вам не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома», — сказал президент.

Он также выразил надежду на то, что повышение утильсбора в России не будет вечным.