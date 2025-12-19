ОТП-банк допустил падение объема выдачи автокредитов в России на 24% в 2025 году

По итогам года объем выданных в России автокредитов может упасть на 24%, до 1,73 трлн руб., спрогнозировал начальник управления развития продаж автокредитования ОТП-банка Андрей Залиш. Он связал динамику с высокой ключевой ставкой и введением лимитов по ипотечным и автомобильным кредитам для граждан.

«Действующие ограничения со стороны регулятора усилились»,— сказал господин Залиш на мероприятии ОТП-банка Trend Watching 2025 (пресс-релиз есть у «Ъ»). По его оценкам, по итогам года продажи новых автомобилей в России могут сократиться до 1,32 млн штук. Это на 16% меньше, чем в 2024 году. Продажи автомобилей с пробегом могут вырасти на 4%, до 6,26 млн штук.

С 1 января в России вводится обязательное подтверждение дохода заемщиков при рассмотрении заявок на автокредиты. По мнению Андрея Залиша, падение выдачи автокредитов после этого составит от 20% до 50% «в зависимости от степени готовности и возможности заемщиков подтверждать доходы». Это приведет к росту популярности долгосрочной аренды автомобилей, считает представитель ОТП-банка.

По информации господина Залиша, в этом году россияне чаще всего покупали в кредит LADA Granta, Lada Vesta и KIA Rio. Средняя стоимость автомобиля, приобретаемого в кредит, опустилась до 1,75 млн руб. против 2 млн руб. в прошлом году. Средний размер кредита сократился с 1,5 млн руб. до 1,3 млн руб.

Подробнее об объемах выдачи автокредитов в России — в материале «Ъ» «Автокредиты занесло на утильсборе».