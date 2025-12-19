Свердловчане в 2 раза чаще стали оформлять самозапреты на сделки с недвижимостью

Количество заявлений от жителей Свердловской области, пожелавших оформить запрет на регистрацию сделок с недвижимостью без участия владельца выросло в 2,2 раза с начала 2025 года. Как сообщили в свердловском Росреестре, рост вызван активной деятельностью мошенников. Всего с января по сентябрь в ведомство поступило почти 37 тыс. заявлений таких заявлений.

Возможность установить запрет на сделки с недвижимостью без личного участия появилась 1 октября 2013 года. Заявление о запрете можно подать онлайн через личный кабинет на сайте Росреестра, портал Госуслуг, или в многофункциональном центре (МФЦ). После регистрации заявки в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится специальная отметка, блокирующая проведение сделок без личного участия собственника. В случае попытки оформления сделки без владельца, документы будут возвращены заявителю без дальнейшей обработки.

Для дополнительной безопасности и оперативного контроля за своими объектами недвижимости ведомство рекомендует вносить в ЕГРН актуальный адрес электронной почты для получения уведомлений об изменениях и совершаемых сделках.

«В первую очередь, при покупке недвижимости покупателям стоит учитывать, что продавать недвижимость может только собственник. Поэтому сначала следует внимательно изучить правоустанавливающие документы и попросить продавца предоставить выписку из ЕГРН. Это поможет убедиться, что продавец квартиры является ее законным собственником»,— отметила начальник отдела ОГРН №1 Управления Росреестра по Свердловской области Елена Ялунина.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что на Урале на 34% увеличилось число свердловчан желающих пройти психиатрическое освидетельствование для подтверждения своей сделкоспособности. В региональном Минздраве сообщили, что рост интереса к этой процедуре связывают с участившимися случаями, когда продавцы недвижимости, уже совершив сделку, обращаются в суд с заявлением о своей невменяемости на момент ее оформления.

Полина Бабинцева