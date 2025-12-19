МОК подтвердил участие российского ски-альпиниста Филиппова в Олимпиаде-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в зимних Играх 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Никиты Филиппова Фото: Архив Никиты Филиппова

Филиппов сумел отобраться на Олимпиаду благодаря результатам на этапах Кубка мира. В декабре он получил нейтральный статус, позволяющий выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски-альпинизма.

Для получения приглашения на Олимпийские игры Никите Филиппову было необходимо дождаться решения спецкомиссии МОК, которая оценивала его на соответствие критериям нейтрального статуса. Сообщается, что спортсмен должен подписать условия участия, которые применяются ко всем атлетам. В них содержится обязательство соблюдать Олимпийскую хартию.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Ранее приглашения от МОК получили и подтвердили российские фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Таисия Орлова