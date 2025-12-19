Мигранты получили красную карточку

США поставили на паузу розыгрыш грин-карт, об этом заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм в своем аккаунте в соцсети Х. Решение принято после стрельбы в Брауновском университете. Неделю назад в результате нападения погибли два студента, не менее девяти получили ранения. Как подчеркнула Ноэм, подозреваемый — гражданин Португалии — приехал в страну в 2017-м именно благодаря этой программе. Она добавила, что «этому гнусному человеку никогда не следовало разрешать въезд в Соединенные Штаты», и поручила службе гражданства и иммиграции немедленно приостановить лотерею, чтобы больше «ни одни американец не пострадал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Ежегодно в рамках розыгрыша вид на жительство получают около 50 тыс. иностранцев. По данным Госдепа, в 2024-м грин-карты выиграло свыше 5 тыс. россиян. Но это ничтожно мало по сравнению с другими способами приехать в США, говорит исполнительный директор визового агентства «Визаход» Даниил Сергеев: «Diversity Visa, она же грин-карта, — это один из легальных способов попасть в США в рамках лотереи. Всего разыгрывается 50 тыс. виз среди стран, чьи граждане редко иммигрируют в США. Их отменили, но это капля в море по сравнению с другими иммиграционными потоками. Розыгрыш грин-карт не дает гарантии попадания в США, то есть среди людей, которые ее выигрывают, проходят собеседования, и из 150 тыс. человек в Америку попадает приблизительно 50-55 тыс.

Есть большое количество иммиграционных виз: виза инвестора, новая "золотая карта" Трампа, виза для одаренных людей, рабочие визы, даже виза жениха и невесты. В год США выдают за рубежом примерно 600 тыс. иммиграционных виз, из которых лотерея занимает примерно 10%. Плюс любой человек, приехавший в США, может претендовать на политическое убежище. Получить туристическую визу, приехать в Америку и остаться — это популярный способ миграции».

Сама программа была запущена Госдепартаментом в 1990-х. В 2017-м Дональд Трамп уже призывал отменить лотерею — после теракта в Нью-Йорке. Тогда иммигрант из Узбекистана въехал на грузовике в толпу на Манхэттене, в результате погибли восемь человек. На прошлой неделе стали доступны "золотые карты" Трампа. Программа позволит состоятельным иммигрантам жить в Соединенных Штатах, а после — получить гражданство. Документ можно оформить за инвестиции от $1 млн.

У Трампа нет задачи сделать страну полностью закрытой, но одна из главных его целей — получить выгоду от миграции, говорит политолог-американист Павел Дубравский: «На самом деле это важная история, и поправка, которая была внесена в закон об иммиграции, именно это предполагала. То есть Конгресс установил конкретную цифру — сколько человек в год должно приезжать в страну именно по этой программе. Это так называемая социальная миссия американцев перед всем остальным миром. Курс внешней и внутренней политики США очень сильно меняется, и Трамп отражает запрос на поиск самих себя среди американцев. А поиск предполагает, что существуют чужие и свои — они и мы.

США просто хотят поменять качество миграции в свою страну. Допустим, при Джо Байдене было проще нелегально попасть в Соединенные Штаты Америки через границу, не имея никаких проблем с законом, и легализоваться через пять, может, через семь лет. И Трамп хочет эту практику изменить, чтобы приезжали не сомалийцы, которых он не любит, а представители Европейского союза, Австралии, Японии, даже постсоветского пространства, те, кто хочет учить английский язык и быть полезным.

Глобально это история про то, что в Америку должны иммигрировать наилучшие, наиболее богатые и способные».

Ежегодно за право выиграть грин-карту в лотерею борются десятки миллионов человек. В этом году в топ победителей, помимо россиян, входили граждане Узбекистана, Алжира, Египта и Судана.

Анна Кулецкая