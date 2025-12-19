В Геленджике вынесли приговор обвиняемому в распространении наркотиков

Геленджикский городской суд назначил наказание 32-летнему жителю Горячего Ключа, который распространял наркотические вещества на территории города-курорта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, в сентябре 2022 года мужчина с группой лиц осуществил две тайниковые закладки в Геленджике. Общая масса наркотического вещества в закладках составила почти 4 г. Гражданин планировал передать информацию о расположении наркотиков другим потребителям запрещенных средств через интернет.

Гособвинитель представил суду доказательства, подтверждающие виновность жителя Горячего Ключа. В результате 32-летнему мужчине вынесли наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

София Моисеенко