Дания обвинила Россию в кибератаках перед региональными выборами

Служба военной разведки Дании сообщила, что Москва несет ответственность за «разрушительные» и «деструктивные» кибератаки на датскую инфраструктуру и веб-сайты страны в 2024 и в 2025 году. Об этом пишет ABC News со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным разведывательной службы Дании, Россия совершила кибератаки на датскую водопроводную компанию в 2024 году, а также серию DDoS-атак, перегрузивших датские веб-сайты в преддверии ноябрьских муниципальных и региональных выборов. Ранее об этих случаях не сообщалось.

Как утверждает служба датской разведки, кибератаки — часть «гибридной войны» России против Запада. В сообщении говорится, что Москва ведет «кампанию по подрыву» и «наказанию» стран, которые поддерживают Украину в российско-украинском конфликте.

12 декабря посла России в Берлине Сергея Нечаева вызвали в Министерство иностранных дел Германии в связи с обвинениями в гибридных атаках. По данным немецкой разведки, Россия причастна к кибератаке Германии в августе 2024 года, заявлял представитель МИДа ФРГ Мартин Гизе.