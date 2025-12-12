Посла России Нечаева вызвали в МИД Германии

Посла России в Берлине Сергея Нечаева вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ в связи с обвинениями в гибридных атаках. Об этом заявил представитель министерства Мартин Гизе.

Фото: Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике Сергей Нечаев

«Основываясь на всестороннем анализе немецких разведывательных служб, мы можем четко определить почерк и доказать ответственность Москвы»,— сообщил господин Гизе на брифинге (цитата по «РИА Новости»). По его словам, ФРГ наблюдает «повышенную угрозу гибридной активности» от России.

Как отметил господин Гизе, вызов господина Нечаева в МИД ФРГ даст российской стороне понимание, что Берлин внимательно следит за действиями Москвы и планирует принять соответствующие меры. Послу России будут представлены обвинения в «кампаниях по дезинформации», «попытках диверсий», «шпионажу» и «кибератаках».

Как утверждает немецкий МИД, национальная разведка выяснила, что Россия причастна к кибератаке Германии в августе 2024 года. Из их данных следует, что атаку организовала хакерская группировка Fancy Bear, связанная с российскими спецслужбами. Ее целью, считают в немецком МИДе, была попытка расколоть немецкое общество и подорвать доверие к немецким институтам.