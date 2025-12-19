С русским акцентом

Самым «горячим» клубом НХЛ середины декабря стал «Миннесота Уайлд». Он осуществил обмен, громче которого в нынешнем сезоне еще не было, забрав у «Ванкувер Канакс» знаменитого защитника Куинна Хьюза, а серию побед растянул уже на шесть матчей. Одерживает их «Миннесота» во многом благодаря российским хоккеистам — лидеру команды Кириллу Капризову и сформировавшейся в декабре целой русской тройке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов (в зелено-белой форме)

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters Игрок «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов (в зелено-белой форме)

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters

В одном из матчей очередного дня регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» одолел в гостях — 5:2 — «Колумбус Блю Джекетс», и на итог игры невозможно было не обратить внимание. Для «Миннесоты» это была шестая подряд победа: длиннее серии в данный момент ни у кого нет. Она третья в очень сильном Центральном дивизионе после «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старс» и третья после них же в сводной таблице всей Западной конференции. Остальные отстают уже прилично. А «Колорадо» и «Даллас» — это клубы, которые во всех рейтингах главных претендентов на Кубок Стэнли находятся очень высоко, денверцы чаще всего — на верхней строчке. И в середине декабря «Миннесота» ни в чем им не уступает.

Команда, которая десять лет вела скромное существование, то пропуская play-off, то вылетая в стартовом раунде, теперь выглядит так, что ее тянет включить в число реальных охотников за трофеем.

А амбиции подчеркнула состоявшаяся неделю назад сделка, громче которой в НХЛ еще не было. «Миннесота», не пожалев включить в компенсационный пакет сразу трех игроков — Марко Росси, Зева Байума и Лиама Эгрена — плюс право выбора в первом раунде ближайшего драфта, приобрела у «Ванкувер Канакс» знаменитого защитника Куинна Хьюза. Такие обмены обычно совершают, когда видят в прицел настолько заманчивую мишень, что ради нее стоит пойти на серьезный риск.

Но еще интереснее, чем текущие результаты «Миннесоты», составляющие ее успеха. Некоторые из них довольно неожиданные.

Например, рассказывая о ней, обязательно вспоминают о вратарях. Один — Филип Густавссон — уже успел показать себя топовым голкипером в прошлом сезоне. Так что ничего удивительного в его уверенной игре нет. Удивляет сменщик Густавссона. В предыдущем чемпионате им был очень известный канадский вратарь Марк-Андре Флери. Флери завершил карьеру, но оказалось, что его преемник в роли второго номера — настоящая находка. Йесперу Валльстедту 23 года, и в Северной Америке он уже несколько лет, но до этого в основу «Миннесоты» из фарм-клуба поднимался так редко, что это первенство проводит в статусе новичка. И проводит замечательно. Он пропускает меньше двух шайб в среднем за игру и по этому показателю лидирует в лиге. А из 13 матчей, в которых в воротах «Миннесоты» стоял Валльстедт, она проиграла лишь 3, 2 — в овертайме.

А еще обязательно вспоминают про составляющую «российскую». Раньше под ней имелся в виду исключительно Кирилл Капризов.

Капризов, перед открытием сезона заключивший с клубом рекордный для НХЛ контракт — на восемь лет и $17 млн в год, остается лидером «Миннесоты». В матче с «Колумбусом» он набрал три очка (правда, гол забил уже в пустые ворота, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока в надежде отыграться) и ворвался с 41 очком в десятку бомбардирской гонки лиги. В гонке снайперской дела у Капризова еще лучше. У него 22 заброшенные шайбы, а впереди только Нейтан Маккиннон из «Колорадо» (28) и Морган Гики из «Бостон Брюинс» (24).

Но в сегодняшней «Миннесоте» появилась и целая российская тройка нападения — причем без Капризова. Ее тренер Джон Хайнс скроил из освоившегося в роли одного из основных центрфорвардов команды Данилы Юрова, который в этом году перебрался в НХЛ из магнитогорского «Металлурга», Якова Тренина и ветерана Владимира Тарасенко. Получается у них, надо сказать, недурно — моменты, голы в каждом матче. Игра с «Колумбусом» исключением не стала. Российское звено во втором периоде шикарно раскатало защиту оппонентов, впервые выведя «Миннесоту», пропустившую первой, вперед. Гол Тарасенко был, может быть, ключевым в игре.

Алексей Доспехов