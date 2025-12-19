Челябинское правительство: ФОК в Джабыке не могут достроить из-за судов

Правительство Челябинской области прокомментировало ситуацию с незавершенным строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Джабык. Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии пообещал разобраться в ситуации.

По данным регионального правительства, возводивший комплекс подрядчик обанкротился и не завершил работу. Сейчас ФОК готов на 90%, но возобновить строительство невозможно из-за судебного разбирательства.

«В настоящее время идут судебные разбирательства в Арбитражном суде Челябинской области. Суть искового заявления – признание права на объект за муниципалитетом. Следующее судебное заседание назначено на 26 января 2026 года. После решения вопроса о признании права собственности за муниципалитетом, объект будет завершен и сдан в течение нескольких месяцев», — отметили в правительстве региона.

Руководство Челябинской области держат вопрос на особом контроле.

Виталина Ярховска