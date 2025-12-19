Владимир Путин пообещал разобраться с недостроенным ФОКом в поселке Джабык

На прямой линии президент России Владимир Путин пообещал разобраться с незаконченным строительством физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Джабык Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На прямую линию поступило несколько вопросов по поводу затянувшегося строительства спортивных объектов в регионах. В том числе упомянули поселок Джабык Карталинского округа Челябинской области, где возвели стены и крышу ФОК, после чего строительство остановилось.

Владимир Путин попросил передать ему данные о долгостроях и пообещал разобраться в ситуации. «Мы на протяжении ряда лет, когда идет работа в правительстве по балансировке бюджета, все время говорим об одном и том же: если не закончены какие-то объекты, нельзя начинать новые. Надо заканчивать то, что начато строительством, и не замораживать», — подчеркнул глава государства.

По данным общественного движения «Народный фронт», возведение физкультурно-оздоровительного комплекса за 150 млн руб. в поселке Джабык летом 2023 года должна была завершить «Новая Уральская компания». Но тогда работы приостановили и не возобновили. Контракт с подрядчиком расторгли. Информации о новых сроках завершения строительства нет. В поселке нет спортзалов, поэтому дети занимаются физкультурой в фойе школы.

Виталина Ярховска