Лавров: РФ и Египет готовят расширение прямого авиасообщения между странами

Представители РФ и Египта обсуждают расширение прямого авиасообщения между Россией и курортами африканской страны, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ

«Готовим сейчас расширение прямого авиационного сообщения между нашей страной и египетскими курортами»,— рассказал господин Лавров на совместной пресс-конференции с главой египетского МИДа в Каире. Он отметил, что мера позволит нарастить взаимный туристический поток.

Министр отметил, что курорты Египта — одни из любимых мест для отдыха граждан России. В прошлом году страну посетили около 1,5 млн россиян, рассказал господин Лавров.

Вчера Сергей Лавров прибыл в Каир для участия во второй министерской конференции форума партнерства Россия — Африка. Помимо конференции у главы МИДа РФ запланированы многочисленные встречи с коллегами из африканских стран.