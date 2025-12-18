Сергей Лавров прибыл в Каир

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Египта, передает корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Главная цель визита — участие во второй министерской конференции форума партнерства Россия — Африка. Пленарное заседание пройдет в субботу, 20 декабря.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне сообщила, что особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.

Помимо конференции у министра запланированы многочисленные встречи с коллегами из стран Африканского континента.

Анастасия Домбицкая