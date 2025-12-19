Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил перелом руки

Российский голкипер футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». Как сообщает пресс-служба парижан, игрок пропустит 3-4 недели.

На этот срок у ПСЖ запланировано четыре игры: две в чемпионате страны (против «Парижа» 4 января и «Лилля» 16 января), а также по одной в кубке (против «Фонтенея» 20 декабря) и суперкубке (против «Марселя» 8 января).

В матче за Межконтинентальный кубок Сафонов стал главным героем. По итогам основного и дополнительного времени команды разошлись миром (1:1), а в серии пенальти российский вратарь отразил четыре одиннадцатиметровых удара из пяти. Он был признан лучшим игроком встречи.

Сафонову 26 лет. В составе ПСЖ, который он представляет с лета 2024 года, россиянин успел выиграть шесть трофеев, в числе которых главный континентальный клубный турнир Лига чемпионов.

Арнольд Кабанов