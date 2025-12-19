Курская «Авиаавтоматика» выплатит 250 млн дивидендов за девять месяцев 2025 года

Общее собрание акционеров курского АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова» заочным голосованием приняло решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2025 года. Общая сумма составила 250 млн руб. Об этом стало известно из опубликованного решения органа.

Свое мнение высказали обладатели 200,2 тыс. голосов, что составляет 94,4% от общего числа акций. Дивиденды решено выплатить из нераспределенной прибыли прошлых лет. По обыкновенным акциям будет выплачено 1,2 тыс. руб. за одну штуку.

В решении указано, что срок выплат дивидендов акционерам, являющимся номинальными держателями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не должен превышать десять рабочих дней, а другим акционерам — 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 27 декабря.

По данным Kartoteka.ru, АО «Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова» было зарегистрировано в Курске в мае 1994 года. Основной вид деятельности — производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Уставный капитал — 100,1 тыс. руб. АО входит в концерн «Ростеха» «Радиоэлектронные технологии». Генеральный директор — Александр Попов.

По итогам 2024 года компания получила выручку в 12,3 млрд руб., что на 43,2% выше, чем в 2023-м (8,5 млрд). Чистая прибыль предприятия выросла еще существеннее — на 58,6%: с 2 до 3,2 млрд руб.

Егор Якимов