Квадратные метры сложились в спрос

Перед Новым годом россияне стали активнее покупать квартиры. За прошедшие 11 месяцев в городах-миллионерах было заключено более 212 тыс. договоров долевого участия. На протяжении года совокупный объем сделок демонстрировал растущий тренд, говорится в исследовании «Яндекс Недвижимости». Однако продажи жилья в строящихся домах оказались на 10,5% ниже показателей 2024 года.

При этом в декабре эксперты уже зафиксировали сезонный всплеск покупок, который может сократить разрыв с прошлогодними показателями, отмечает коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров: «Несмотря на то, что за 11 месяцев текущего года мы видим меньший объем продаж, чем за аналогичный период в 2024-м, все же можно говорить о некотором восстановлении рынка. Весной и летом 2025-го мы фиксировали пиковые объемы сделок накануне изменения условий в льготных ипотечных программах.

Однако, уже с весны текущего года совокупный объем сделок во всех мегаполисах демонстрировал растущий тренд, постепенно увеличиваясь от месяца к месяцу с почти 16 тыс. сделок в мае до пиковых 27,5 тыс. сделок в ноябре. Рост активности связан с началом цикла изменения ключевой ставки, осторожным оптимизмом заемщиков по поводу возможного рефинансирования их ипотек, большого объема специальных акций и предложений от застройщиков, а также ожиданием возможных изменений в условиях льготных и не только ипотечных программ в ближайшем будущем».

С начала года общая площадь проданных квартир по всей стране превысила 10 млн кв. м. Москва оказалась в лидерах по объемам сделок, однако результаты на 4% ниже прошлогодних. Причины такой динамики от региона к региону заметно отличаются, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов: «Все зависит от структуры предложения в каждом конкретном городе, от выхода новых проектов. В Нижнем Новгороде, например, рост происходит по причине того, что в 2024 году прошло достаточно мало сделок, а в 2025-м стартовало несколько новых больших проектов, туда вышел ряд федеральных застройщиков, и на этом фоне число проданных объектов подросло.

В Москве помогло то, что в первом полугодии были хорошие продажи в дорогих проектах. Все застройщики смогли разогнать колеблющуюся аудиторию среди тех, кто мог купить сразу с оплатой в 100%. И еще один момент: в Москве было несколько проектов, которые продавались по ценам заметно ниже рынка. Это пример того, как застройщики, чтобы наполнить эскроу-счета, очень существенно снижали уровень цен. Что касается прогноза на 2026 год, то в качестве магистрального — все-таки рост спроса, ориентируемся на средние прогнозы Центрального банка, который предполагает снижение ключевой ставки».

Сейчас разрыв цен между новостройками и вторичкой в крупных городах составляет 27%, подсчитали в ЦИАНе. Год назад разница составляла 20%. На первичном рынке стоимость квадратного метра увеличилась на 14%, в старом фонде — только на 8%.

