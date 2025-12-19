В «Автостате» сообщили о сокращении продаж Sollers в ноябре на 25%

В ноябре 2025 года в России было продано 909 новых автомобилей Sollers, сообщили эксперты «Автостата». Это на 25% меньше, чем показатель ноября 2024 года и на 22% ниже октябрьского показателя.

Больше половины от проданных Sollers составили легкие коммерческие автомобили Atlant — за месяц продали 497 различных модификаций модели. В ноябре также было продано 79 компактных грузопассажирских фургонов SA9, 73 малотоннажных грузовика Argo и 1 новый минивэн SP1.

В ноябре в России также продали пикапы Sollers трех моделей: ST6 (116 единиц), ST8 (98), ST9 (28). Среди крупной техники Sollers за месяц продали 13 автобусов SA9 и 5 среднетоннажных грузовых автомобилей (три из них – TR80 и по одному – TR120 и TR180).

Общая реализация новых машин Sollers за 11 месяцев нынешнего года составила 9 тыс. единиц. Этот показатель на 26% меньше, чем в январе — ноябре 2024-го.

Sollers — одна из крупнейших автомобилестроительных компаний в России. Штаб-квартира организации располагается в Москве, а предприятия — в Елабуге, Ульяновске, Заволжье и Владивостоке. Завод Sollers Alabuga в Татарстане специализируется на производстве автомобилей марки Sollers Atlant.