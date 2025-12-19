На Ставрополье криминальный авторитет «Севак Пятигорский» получил 17 лет колонии

Ставропольский краевой суд осудил 44-летнего жителя Лермонтова Севака Москова, известного в криминальных кругах как «Севак Пятигорский». Суд признал его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии по ст. 210.1 УК РФ, разбое по пп. «а», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, убийстве по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и незаконном обороте оружия по ч. 3 ст. 222 УК РФ. Севак Москов получит 17 лет лишения свободы в колонии особого режима плюс два года ограничения свободы, сообщили в пресс-службы прокуратуры Ставропольского края.

Севак Москов создал банду в августе 2009 года. Банда из 12 вооруженных человек нападала на жителей Кавказских Минвод и Кировского округа Ставропольского края. Ночью 10 июля 2010 года они в масках ворвались в дом жительницы села Новоблагодарного Предгорного округа. Бандиты угрожали женщине пистолетом, убили ее 20-летнего сына и похитили 50 тыс. руб.

До ноября 2010 года банда совершила ряд разбойных нападений, краж и других преступлений в регионе. В 2012 году суд осудил участников банды, но Севаку Москову тогда удалось избежать ответственности за убийство. Он скрылся и продолжил криминальную деятельность. Следственный комитет возобновил дело в последние годы, доказав его прямую роль в преступлении.

В 2021–2022 годах Севак Москов попал в СИЗО по Ставропольскому краю. Там он заручился поддержкой вора в законе, доказал приверженность «воровским понятиям» и занял высшее положение в тюремной иерархии. Он пропагандировал криминальную идеологию среди заключенных и закрепил за собой зону влияния в учреждениях УФСИН по краю.

Прокуратура Ставропольского края подтвердила все обвинения. По статьям о разбое и оружии расследование частично закрыли из-за срока давности, но суд учел их при вынесении приговора. Гособвинитель настоял на максимальном сроке, суд согласился. Приговор вступит в силу после апелляции.

Прокуратура и СКР собрали доказательства из показаний свидетелей, экспертиз и архивных дел 2009–2010 годов. Решение суда отправит «Севака Пятигорского» в колонию особого режима минимум до 2042 года.

Станислав Маслаков