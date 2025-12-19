На Кубани воспитательницу, истязавшую детей, осудили на 3 года

Советский районный суд Краснодара приговорил бывшую воспитательницу детского сада №167 Анжелу Андриянову к трем годам и двум месяцам колонии за истязание детей и ненадлежащее исполнение педагогических обязанностей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Суд установил, что Андриянова работала в младшей группе МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида №167». По незначительным поводам подсудимая била воспитанников руками и различными предметами по голове и телу, толкала их, хватала за руки, одежду и волосы, таскала по помещению группы, щипала за лицо, трясла, сбрасывала с кроватей и скамеек, бросала на пол.

Подсудимая полностью признала вину и выразила раскаяние. Свое поведение она объяснила постоянной усталостью и баловством детей.

Суд признал Андриянову виновной по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 (истязание двух и более несовершеннолетних лиц), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Помимо лишения свободы ей запретили заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на два года. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина