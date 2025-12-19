Президент Польши Навроцкий подтвердил планы по передаче Украине МиГ-29

Польша сможет передать Украине польские самолеты МиГ-29 после решения формальных вопросов, заявил президент республики Кароль Навроцкий. В обмен польская сторона рассчитывает получить технологии по борьбе с беспилотниками, сказал глава государства после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Мы стремимся к симметричному стратегическому партнерству. Этот обмен МиГами на системы борьбы с беспилотниками не противоречит нашей политике»,— сказал господин Навроцкий во время пресс-конференции (цитата по Reuters).

Кароль Навроцкий добавил, что решение по МиГ-29 не входит в его полномочия, однако он выступает за передачу самолетов, передает Onet. Сколько истребителей польская сторона планирует передать Украине, не уточняется.

О том, что Польша рассматривает поставку Украине выведенных из эксплуатации МиГ-29, сообщил 10 декабря глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По информации источников TVP, речь идет о передаче до восьми истребителей. Сейчас на вооружении у польской армии 14 самолетов МиГ, сообщало Минобороны.