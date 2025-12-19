Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной в РФ в 2025 году

Тираж книги японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» составил 450 тыс. экземпляров за 2025 год. Показатель за все время продаж достиг 820 тыс. экземпляров, что делает книгу самой популярной среди россиян. Об этом сообщил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

«Книга действительно очень популярна среди наших читателей,— уточнил господин Капьев в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).— Ее продажи в 2025 году выросли в три раза по сравнению с прошлым годом».

Вторая по популярности книга — «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки (170 тыс. экземпляров). Третье место заняла книга о саморазвитии Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне» (149 тыс. экземпляров). В топе уже не первый раз оказывается «К себе нежно» Ольги Примаченко со 124 тыс. экземпляров. Пятерку лидеров замыкает «Психология влияния» Роберта Чалдини (83 тыс. экземпляров).

В начале декабря сервисы электронных книг и издательства отмечали рост продаж в категории современной российской прозы — до 50%. В числе самых популярных авторов указаны Виктор Пелевин, Маргарита Симоньян, Захар Прилепин и Евгений Водолазкин.

