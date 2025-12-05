За культурой не постояли

Сервисы электронных книг и издательства отмечают рост продаж в категории современной российской прозы до 50% в категории. Среди популярных авторов в компаниях называют Виктора Пелевина, Маргариту Симоньян, Захара Прилепина, а также Евгения Водолазкина. Топ-менеджеры издательств связывают показатели с популяризацией национальной культуры, а также трендами в соцсетях.

Выручка от продажи изданий современной российской прозы (во всех моделях монетизации) в «Литрес» осенью выросла на 14% год к году и составила более 41 млн руб., в штуках — на 19%, рассказали “Ъ” в компании. По отношению к лету рост составил 21%, а в штуках — 15%. Абсолютные данные в «Литрес» не приводят.

Топ по выручке возглавил роман Виктора Пелевина «A Sinistra | А Синистра | Левый Путь» (более 14,7 тыс. экземпляров), на втором месте — «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Маргариты Симоньян (более 3,5 тыс.), замыкает топ-3 «Тума» Захара Прилепина.

возглавил роман Виктора Пелевина «A Sinistra | А Синистра | Левый Путь» (более 14,7 тыс. экземпляров), на втором месте — «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Маргариты Симоньян (более 3,5 тыс.), замыкает топ-3 «Тума» Захара Прилепина. В категории самых популярных авторов осени (по выручке) также лидирует Виктор Пелевин, как и годом ранее, после следует digital-автор «Литрес» Ольга Назарова. Третью строчку занимает Дина Рубина, в пятерку самых популярных авторов за период также вошли Маргарита Симоньян и Катя Качур.

(по выручке) также лидирует Виктор Пелевин, как и годом ранее, после следует digital-автор «Литрес» Ольга Назарова. Третью строчку занимает Дина Рубина, в пятерку самых популярных авторов за период также вошли Маргарита Симоньян и Катя Качур. В топ-3 самых востребованных писателей в «Кион Строках» вошли Анна Джейн, Ася Лавринович и Алексей Иванов, уточнила директор по развитию сервиса Татьяна Соловьева.

У АСТ продажи современной русской прозы за период в штуках выросли на 42,25%, у «Эксмо» — на 52%. Абсолюты в компаниях не раскрывают. Топ-3 авторов у АСТ на основе продаж в штуках — Захар Прилепин, Наринэ Абгарян и Наталья Елецкая. Среди тройки лидеров осени гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев называет Виктора Пелевина, Катю Качур и Марию Метлицкую.

Уровень продаж современной российской прозы по издательской группе «Альпина» остается на уровне прошлого года благодаря новинкам, говорит директор по маркетингу компании Ирина Антонова. В топе продаж у издательства — книги Алексея Иванова, добавляет главред издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева. Соответственно, второй книгой по отгрузкам следует «Bookship. Последний книжный магазин во Вселенной» Марии Закрученко, топ-3 замыкает роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил».

Объем книжного рынка по итогам прошлого года составил 98 млрд руб., увеличившись на 7% против 11% в 2023 году. По итогам 2025 года в «Эксмо-АСТ» прогнозируют, что объем рынка достигнет 11 млрд руб., увеличившись на 16%. При этом число экземпляров сократится на 3%, до 229 млн.

Динамика продаж в современной русской прозе во многом зависит от новинок и инфоповодов, и осень 2025 года это ярко подтверждает, считает представитель АСТ: «У Захара Прилепина летом вышла новая книга — роман "Тума" о Степане Разине, первое большое произведение писателя после бестселлера "Обитель", ставшего главным литературным событием 2014 года». Интерес к творчеству Евгения Водолазкина в компании называют «стабильно высоким». Кроме того, на фоне экранизации романа «Авиатор», премьера которой состоялась недавно, книга вновь вошла в топы бестселлеров 2025 года, заверяют в издательстве.

В информационном поле последних лет прослеживается тренд на популяризацию национальной культуры, считает Татьяна Соловьева: «Это справедливо для разных видов искусства — литература, музыка, кинематограф».

Прежде всего рост продаж связан с популярностью авторов, полагает Евгений Капьев: «Личный бренд все еще много значит. При этом продолжает расти популярность как молодых писателей — здесь хорошим примером может быть Настасья Реньжина (автор романа "Бабушка сказала сидеть тихо" и других произведений.— “Ъ”), так и уже известных авторов». Кроме того, ускорителем продаж является упоминание в соцсетях: популярности способствует, если книга завирусилась в буктоке, резюмирует господин Капьев.

Юлия Юрасова, Алексей Жабин