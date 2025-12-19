На Ставрополье по нацпроекту реконструировали 50 дорожных объектов

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края завершило в 2025 году ремонт 50 объектов дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работники привели в норматив 129 км дорожного полотна и 375 м мостов регионального и местного значения. Профильный министр Евгений Штепа подтвердил полное выполнение плана и анонсировал продолжение работ в 2026 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

Региональные власти отремонтировали 23 участка дорог регионального значения общей протяженностью свыше 97 км. Подрядчики обновили трассы, связывающие Ставрополье с соседями: Преградное — Тахта — Ипатово ведет в Ростовскую область, Георгиевск — Новопавловск и Пятигорск — Георгиевск — в Кабардино-Балкарию. Стодеревская — Серноводское — Уваровское соединяет край с Карачаево-Черкесией и Северной Осетией.

Особое внимание досталось опорной сети. Рабочие отремонтировали 8 участков на 33 км, включая Дивное — Рагули — Арзгир, Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское и Западный обход Георгиевска. На трассах Светлоград — Благодарный — Буденновск и Буденновск — Ачикулак — Нефтекумск применили современные технологии для повышения качества и продления срока службы.

Местные дороги тоже не обошли стороной: обновили 16 участков в малых агломерациях Кавказских Минеральных Вод на 32 км. Подрядчики реконструировали 11 мостов — 5 на региональных трассах и 6 на местных. Масштабная работа прошла в Рагули (новый мост 48 м для тысячи машин в день) и на улице 295-й Стрелковой Дивизии в Пятигорске (700 м с мемориалом освободителям 1943 года). Капитальный ремонт затронул мосты в Александровском, Падинском, Новоселицком, Китаевском, а также на трассах Минеральные Воды — Суворовская, Новоалександровск — Григорополисская — Армавир, Красногвардейское — Покровское и Изобильный — Труновское — Кугульта.

Все объекты оснастили комплексно: тротуарами, барьерным и перильным ограждениями, пешеходными переходами, «лежачими полицейскими», знаками, освещением и остановками. Меры снизили риски детского травматизма — власти совместно с ГИБДД проводят профилактику. Общий объем ремонта по краю достиг 200 км региональных дорог, из них 95 км — по нацпроекту, с финансированием свыше 11 млрд руб. из федерального, краевого и местных бюджетов.

Станислав Маслаков