Уголь уходит через Азию

Общее потребление энергетического угля в мире продолжает расти, несмотря на ужесточение экологических норм. Глобальную положительную динамику поддерживает высокий спрос в странах Азии, в то время как Европа придерживается принципов энергоперехода. С учетом такой конъюнктуры и санкционных ограничений ключевой задачей российских производителей на следующий год станет сохранение присутствия на азиатских рынках и наращивание доли востребованных высококалорийных углей в экспорте.

Согласно декабрьскому прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам 2025 года мировой спрос на энергетический уголь достигнет рекордных 8,85 млрд тонн, что на 0,5% выше показателя 2024-го. На динамику потребления в разных регионах повлияли погодные условия, цены на энергоносители и государственная политика, следует из исследования.

Так, в Индии спрос на уголь снизился из-за раннего и сильного сезона муссонов, который уменьшил потребность в электроэнергии и повысил выработку гидроэлектростанций. В Евросоюзе также наблюдалось сокращение потребления. По итогам года оно может составить 2%, что, впрочем, является гораздо более умеренным снижением по сравнению с предыдущими двумя годами, отмечают в МЭА. Отрицательная динамика замедлилась из-за снижения выработки гидро- и ветроэнергетики в первой половине года. В то же время в США после 15 лет устойчивого спада в текущем году ожидается рост спроса на 8%, что связано с более высокими ценами на природный газ и замедлением темпов вывода угольных электростанций из эксплуатации.

В целом 2025 год станет переломным: совокупная доля угля в генерации впервые уступит лидерство возобновляемым источникам энергии, указывает младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков: «Доля угля в мировой генерации сократится с 34,6% до 33,8–34,0%, что станет символическим сдвигом в структуре энергопотребления». Главным двигателем этого исторического процесса он называет не только развитые экономики, но и активных лидеров энергоперехода в Азии — Китай и Индию, а также другие страны Глобального Юга.

Сейчас, по данным агентства НКР, на уголь приходится около трети мировой выработки электроэнергии. Наибольшую долю — от 50% до 80% всего производства электроэнергии — он занимает в Китае, Индии, а также Индонезии и ЮАР. В то же время в США и России этот показатель составляет около 15%.

Несмотря на общий тренд к постепенному отказу от угля, индийское Министерство энергетики и правительственный институт планирования NITI Aayog изучают стратегию, предусматривающую значительное расширение мощностей угольной генерации с перспективой ввода новых объектов до 2047 года, сообщал Bloomberg. Такой вариант существенно расходится с прежними сценариями, в которых чистый прирост мощностей угольной энергетики должен был достичь максимума к 2035 году.

Разворот может быть связан с падением мировых котировок на энергоугли. Текущие цены на твердое топливо остаются на минимальных уровнях во всех регионах на фоне глобального перепроизводства и накопления больших запасов на складах энергетических предприятий.

Удержать любой ценой

Для российских производителей ситуация усугубляется санкционным давлением на внешних рынках и логистическими ограничениями внутри страны. Все это приводит к тому, что угольщики вынуждены продавать сырье со значительными дисконтами (могут достигать 20%) и работать на грани рентабельности. В таком положении находится около 70% предприятий российской угольной отрасли.

При этом в МЭА пока не ожидают падения производства в России. По оценке агентства, в 2025 году общий объем добычи останется на уровне 427 млн тонн, что соответствует значениям последних лет. При этом территориально выпуск будет сдвигаться ближе к рынкам сбыта. «По регионам наблюдается продолжение сдвига производства на восток, поскольку рынки угля перемещаются в Азию»,— говорится в отчете МЭА. На горизонте 2030 года эксперты ожидают снижение годовой добычи угля до 422 млн тонн, что близко к уровням 2022–2024 годов. При этом, отмечают в агентстве, восточных месторождений это меньше всего коснется благодаря их близости к оставшимся рынкам, таким как Китай.

«В 2026 году мы не ожидаем каких-то серьезных сдвигов в торговле и потреблении энергоугля. На перспективы экспорта российской продукции продолжит влиять стоимость логистических затрат и расстояние от точек производства до конечных рынков. Это особенно заметно на фоне продолжающегося снижения цен на энергетические угли, которые к середине декабря подешевели на 11% после активного роста в октябре—ноябре 2025 года»,— говорит директор ЦЦИ Евгений Грачев. По данным MMI на 15 декабря, стоимость тонны энергетического угля Coal ARA на условиях CIF составляла $97, Coal Newcastle на условиях FOB, Австралия — $109.

С учетом такой конъюнктуры, скорее всего, 2026 год станет периодом консолидации и стагнации российского угольного экспорта с сохранением текущих позиций на азиатских рынках без существенного роста показателей экспорта, уверен Олег Емельченков. «Основные объемы поставок, вероятно, сохранятся на рынки Китая, Индии и Турции благодаря сложившимся логистическим коридорам. Но существенного прироста экспорта ожидать не стоит ввиду высоких логистических издержек, дефицита пропускной способности транспортной инфраструктуры и низкой рентабельности»,— говорит он. По мнению эксперта, так или иначе, центр тяжести угольной промышленности бесповоротно сместится в Азию и ее политика будет определять траекторию отрасли на годы вперед. Много будет зависеть и от погоды, добавляет Александр Титов: температуры зимой, количества осадков весной и уровня жары в Азии с апреля-мая.

«Потенциально перспективными направлениями для наращивания российского экспорта энергоуглей могут стать Вьетнам и Малайзия. В 2026 году мировой угольный рынок будет формироваться как рынок покупателя в сегменте низкосортного сырья, тогда как высококачественный уголь сохранит дефицитный характер. Для России ключевыми задачами станут удержание рыночной доли в Индии и обеспечение приемлемой рентабельности поставок в Китай на фоне снижения цен»,— полагает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев согласен, что существенное влияние на рынок энергетического угля в 2026 году окажет сокращение запасов высококачественного сырья с низкой зольностью и высокой теплотворной способностью. Он указывает, что качественные запасы в традиционных бассейнах, например в Австралии, сокращаются. При этом спрос на такой уголь растет прежде всего в Азии, где он нужен для повышения КПД теплоэнергетических станций и снижения выбросов. Последствием такого дисбаланса для рынка станет растущий разрыв в цене между высококачественными и низкосортными марками угля. Это, в свою очередь, повысит роль процесса смешивания углей и технологии их обогащения.

