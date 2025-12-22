Все дороги сойдутся в Арктике

Россия активно развивает логистические маршруты в Арктике. Решать задачу по транспортировке продукции как на экспорт, так и между отдаленными российскими регионами будет Трансарктический транспортный коридор, объединяющий возможности всех видов транспорта на воде и суше. Но освоение Арктики с учетом ее сложных климатических условий и хрупкой экосистемы невозможно без современного атомного ледокольного флота. Уже сейчас в арктических акваториях работает восемь атомоходов и ведется строительство новых перспективных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГУП " АТОМФЛОТ " Фото: ФГУП " АТОМФЛОТ "

Логистические ограничения на традиционных морских экспортных маршрутах из России — Черном и Балтийском морях — стали стимулом для развития новых транспортных коридоров. Фактически единственным перспективным вариантом, способным обеспечить растущие объемы грузов, является Северный морской путь (СМП) — кратчайший морской коридор между европейской частью России и Дальним Востоком. Он проходит вдоль всего арктического побережья страны по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и должен стать ключевым маршрутом транзита между Азией и Европой за счет более короткого плеча. Путь через СМП почти в два раза быстрее транспортировки через Суэцкий канал.

В прошлом году грузопоток по этому маршруту составил 37,9 млн тонн. По данным Росморречфлота, основной объем приходился на сырьевые ресурсы. Почти 60% перевозок занимал сжиженный природный газа (21,9 млн тонн), на втором месте по объемам перевозок была нефть — более 8 млн тонн (около 21%). Как заявлял глава «Росатома» (с 2018-го является инфраструктурным оператором СМП) Алексей Лихачев, проекты по добыче и экспорту полезных ископаемых продолжат составлять основу экономической загрузки Севморпути в ближайшие 10–15 лет.

По прогнозу главы Роснедр Олега Казанова, к 2035 году объем перевозок сырьевых грузов по этому маршруту может достичь 90–100 млн тонн в год. «Есть прямая и обратная связь: сырьевой сектор загружает Северный морской путь, а сам Севморпуть стимулирует его развитие»,— пояснил он. Таким образом, СМП формирует устойчивый поток стратегически значимых ресурсов, обеспечивая промышленный рост арктических территорий. По его словам, в ближайшие годы эта тенденция будет усиливаться: реализуются крупные проекты в области геологоразведки и добычи меди, олова, золота, лития и других полезных ископаемых. Эти инициативы создают новую минерально-сырьевую базу Арктики и дадут импульс развитию региональной инфраструктуры, промышленности и экономики в целом.

Параллельно растет количество контейнерных перевозок. В прошлом году было совершено 14 таких рейсов, в 2025 году оно достигло 23. Расширение этого направления позволит России увеличить объем международных транзитных перевозок с ключевыми партнерами, прежде всего с Китаем, указывал господин Лихачев. Наличии необходимой инфраструктуры может обеспечить перенаправление грузов из этих стран с юга на север. В сентябре Пекин официально запустил первый в мире арктический контейнерный экспресс-транзит КНР—Европа через СМП. Первый рейс из Китая в британский порт Феликстоу был завершен в середине октября. Путь через Арктику в Европу через Берингов пролив в одну строну занимает около 18 дней, что на 22 дня короче традиционных маршрутов. Ранее самым быстрым маршрутом (около 26 дней) из Китая в ЕС считался запущенный в конце 2024 года маршрут из Нинбо в немецкий Вильгельмсхафен. По итогам 2025 года объем контейнерных грузов из Китая в западные порты через Северный морской путь достиг 400 тыс. тонн, что в два раза больше, чем в прошлом году.

В целом объем транзита уже составляет 3 млн тонн (рост на 8% по отношению к прошлому году). В том числе из России в направлении Китая в конце лета стартовали отгрузки с подпавшего под санкции ямальского проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2».

Как отмечает партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев, Севморпуть особенно актуален для экспорта российских энергоресурсов и других грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а сотрудничество России и Китая по этому маршруту открывает перспективы для совместного развития транспортной инфраструктуры, повышения грузопотоков и укрепления экономического взаимодействия между странами.

По прогнозу «Росатома», объемы китайского транзита будут стремительно расти и уже к 2030 году КНР нарастит грузовые перевозки по Севморпути до 20 млн тонн. В октябре Москва и Пекин утвердили «дорожную карту» по дальнейшему развитию логистики по СМП.

Интерес к транзиту по этому коридору проявляют и другие страны, среди которых Индия, Вьетнам и Индонезия. «Интерес к СМП возрастает очень сильно. Практически нет такой страны в восточной части нашего полушария, с которой бы мы так или иначе не обсуждали эту тематику. Это и страны, очень далекие по географии от этих широт,— это страны Ближнего Востока, арабского мира. Но самый основной интерес демонстрируют наши ближайшие соседи»,— заявлял Алексей Лихачев.

Смотри шире

При этом наращивание экспорта по Севморпути является лишь частью масштабных планов российского правительства на Арктику. По распоряжению президента этот маршрут станет частью Трансарктического транспортного коридора (ТТК) из Санкт-Петербурга во Владивосток через Мурманск и Архангельск. Он свяжет в единую систему все прилегающие к СМП территории и объединит возможности морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Как отмечал в конце ноября помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев, ТТК должен повысить эффективность использования экономического потенциала территорий Арктической зоны России, Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Рягузова Фото: Кристина Рягузова

С учетом этого, по его словам, важнейшим элементом Трансарктического коридора должны стать водные пути крупнейших сибирских рек и организация конкурентоспособной работы там речного транспорта.

В свою очередь, Алексей Лихачев называл создание ТТК задачей планетарного масштаба. Он подчеркнул, что ее решение позволит укрепить лидерство России и обеспечить реализацию национальных проектов в высокоширотной зоне и заложит основы национального логистического суверенитета.

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким полагает, что для России арктическое судоходство, особенно развитие СМП, всегда было стратегически важным, но в условиях санкционного давления его значение возросло. Он подчеркивает, что расширение этого маршрута необходимо для реализации проектов добычи минеральных ресурсов в Арктике российскими энергетическими и металлургическими компаниями. По планам правительства к 2035 году грузопоток через Севморпуть увеличится до 110–150 млн тонн в год. Кроме того, СМП в составе Трансарктического коридора играет ключевую роль в северном завозе — регулярном и бесперебойном снабжении жизненно важными товарами регионов Крайнего Севера. Северный завоз охватывает 25 субъектов РФ и 208 муниципальных образований, осуществляет транспортировку 40 видов грузов 27 способами для обеспечения жизни около 3 млн человек. В 2022 году объем северного завоза достиг почти 7 млн тонн, напоминает господин Аким.

Также СМП способен разгрузить железнодорожную инфраструктуру страны, например экспорт угля и пиломатериалов в восточном направлении может осуществляться через речные транспортные коридоры, выходящие в акватории Севморпути.

Кроме того, развитие СМП и ТТК улучшает качество жизни местного населения, создавая новые производства и рабочие места как для морских специалистов, так и для работников добывающих отраслей, а также увеличивая налоговые поступления в бюджет, подчеркивает Михаил Аким.

Арктические проводники

Залогом успешного развития логистики через суровые климатические условия Арктики является формирование атомного флота. Уже сейчас Россия занимает первое место в мире по численности ледокольного флота. В декабре «Росатом» вывел на СМП восемь атомоходов. А к 2030 году, как сообщал вице-премьер Виталий Савельев, их количество планируется увеличить до 11 судов. Их задачей станет обеспечение провозной способности и объема перевозок по СМП от 70 млн до 109 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерия Титова / Газета «Страна Росатом» Фото: Валерия Титова / Газета «Страна Росатом»

Пока на маршруте работают четыре атомохода «Атомфлота» предыдущих проектов («Ямал», «Таймыр», «Вайгач» и «50 лет Победы») и столько же универсальных атомных ледокола нового поколения («Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия»). Они являются частью проекта 22220, в рамках которого с 2013 года создается самая большая группировка атомных ледоколов в истории страны и мира. В нее войдет семь судов.

Атомоходы этого проекта мощностью 60 МВт (на валах) — самые большие и мощные в мире. Как отметил главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров, ледоколы проекта 22220 оснащены не имеющими аналогов в мире интегральными реакторными установками РИТМ-200.

Благодаря интегральной компоновке реактор в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее реакторных установок КЛТ-40, которые устанавливались на предыдущее поколение ледоколов.

Основное преимущество РИТМ-200 — компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости, указывает господин Уваров. Они способны преодолевать трехметровые льды и использоваться как на глубокой воде, так и в руслах рек, замещая собой сразу два ледокола проектов «Арктика» и «Таймыр». Расчетный срок их службы — 40 лет.

На данный момент на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) продолжается строительство ледоколов «Чукотка» (планируется сдать в декабре 2026 года) и «Ленинград» (декабрь 2028 года). А 18 ноября было заложено строительство седьмого атомохода проекта 22220 — «Сталинград». Как сообщил во время торжественной церемонии президент Владимир Путин, новый мощный атомный ледокол будет вносить существенный вклад в развитие экономики Севморпути и судостроения.

Как подчеркнул, в свою очередь, глава ОСК Андрей Пучков, при реализации проекта 22220 удалось выйти на ритмичную работу и существенно сократить срок строительства атомных ледоколов — с семи до пяти лет.

Параллельно идет подготовка к строительству следующей серии ледоколов. В мае машиностроительное предприятие «Росатома» «ЗиО-Подольск» уже завершило изготовление нового более мощного реактора РИТМ-400 для головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер».

«Реакторные установки атомного ледокола следующего поколения "Россия" позволят ему колоть льды толщиной более четырех метров. Каждому из двух реакторов, которые наделят атомоход невиданной силой, мы решили дать имена русских богатырей — Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Былинные герои совершали подвиги во имя Руси, а новые реакторы, названные их именами, помогут ледоколу "Россия" покорить суровые льды Арктики»,— сообщал Алексей Лихачев. После ввода в эксплуатацию новая серия атомоходов обеспечит круглогодичную проводку коммерческого флота по всему Северному морскому пути.

Как отмечает партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев, ледокольный флот в Арктике является наиболее эффективным видом транспорта благодаря гибкости логистики и возможности круглогодичной навигации без необходимости строительства дорогостоящих линейных объектов, таких как трубопроводы, железные дороги, линии электропередачи.

Кроме того, атомный флот позволяет снижать экологические риски при навигации в таком хрупком регионе, как Арктика, указывает Михаил Аким. По его мнению, расширение навигации на маршрутах СМП несет такие риски, как разливы нефти и экологическое загрязнение, а выбросы сажи от судов могут ускорить процесс таяния льда. «Это лишний раз демонстрирует преимущество атомных судовых установок как наиболее экологичных, особенно для арктического судоходства. В текущей ситуации ледокольный флот является критически необходимым»,— подчеркивает эксперт.

Ольга Матвеева