«Геополитические вызовы стали для нас мощным катализатором»

Потребность российского рынка в решениях на базе среднеоборотных двигателей продолжает расти. О том, что происходит в этом секторе, какие разработки наиболее востребованы потребителями и как компания видит дальнейшие пути развития, „Ъ" рассказал генеральный директор компании «ТМХ-Энергетические решения» Андрей Васильев.

Генеральный директор компании «ТМХ-Энергетические решения» Андрей Васильев

Фото: Предоставлено «ТМХ-Энергетические решения» Генеральный директор компании «ТМХ-Энергетические решения» Андрей Васильев

Фото: Предоставлено «ТМХ-Энергетические решения»

— В 2020 году было принято решение выделить энергетический блок Трансмашхолдинга (ТМХ) в отдельную самостоятельную компанию «ТМХ-Энергетические решения» (ТМХ-ЭР). Какие стратегические задачи и бизнес-цели при этом ставились? Как формировалась организационная структура компании?

— Исторически ТМХ является компанией номер один в сфере транспортного машиностроения в стране, и традиционными рынками для ТМХ являются РЖД и в целом сегмент 1520, а также предприятия городского хозяйства как потребители метро и трамвая. При этом мы видели устойчивый спрос других отраслей экономики, в которых ТМХ ранее не присутствовал, либо присутствовал фрагментарно, например, распределенная энергетика и атомная энергетика.

Создание ТМХ-ЭР было ответом на необходимость консолидации всех двигателестроительных компетенций холдинга. Ранее заводы — такие как Коломенский завод или «Пензадизельмаш» — воспринимались во многом как внутренние поставщики для нужд железнодорожного транспорта. Стратегическая задача выделения заключалась в том, чтобы превратить это направление в самостоятельный мощный бизнес, способный конкурировать на внешних рынках: в малой энергетике, судостроении, атомной отрасли.

Мы сформировали структуру, которая объединяет не только производственные площадки, но и мощнейший конструкторский блок — Инжиниринговый центр двигателестроения. Это позволило исключить внутреннюю конкуренцию, централизовать R&D и инвестиции, а главное — предложить рынку комплексный продукт: не просто «двигатель в ящике», а готовое решение «под ключ», включая сервис и обслуживание на протяжении всего жизненного цикла.

— ТМХ-ЭР позиционируется как центр комплексных энергетических решений в области автономной, распределительной энергетики и транспорта. В последнее время вы активно обновляете свои предприятия. Что уже сделано и каких результатов вы ожидаете от модернизации?

— Действительно, мы провели модернизацию наших ключевых площадок. На Коломенском заводе и в Пензе был обновлен парк станочного оборудования, а в инженерном центре внедрена современная система автоматического проектирования, что существенно сократило сроки разработки новых модификаций двигателей и комплектующих к ним.

В этом году мы заканчиваем основной этап масштабной программы модернизации на литейном заводе «Петрозаводскмаш». За последние пять лет на этом предприятии была освоена вся линейка литья для кооперации с нашими дизелестроительными заводами и созданы мощности для серийного производства заготовок. На предприятии «ТМХ-Электротех» в Новочеркасске была создана целая линейка современных асинхронных электродвигателей.

Но, пожалуй, главным этапом стало изменение подхода к собственной энергоэффективности и обкатке технологий. Мы стали первыми и самыми требовательными заказчиками для самих себя. Например, на Коломенском заводе мы запустили две собственные газопоршневые электростанции на базе наших двигателей. Они снабжают цеха электричеством и теплом, что позволило нам существенно снизить потребление из внешней сети и затраты на энергоресурсы. Это живая демонстрация эффективности: мы предлагаем клиенту то, что успешно эксплуатируем сами.

— Какие инструменты финансовой поддержки использует компания? Как проходила адаптация к новым геополитическим вызовам и какова роль государства в этих процессах?

— Роль государства была и остается определяющей, но не в формате директивного управления, а в формате партнерства. Мы активно используем инструменты Фонда развития промышленности (ФРП) для льготного финансирования наших инвестпроектов, участвуем в кластерных инвестиционных платформах.

Геополитические вызовы 2022–2023 годов стали для нас мощным катализатором. Когда западные поставщики компонентов ушли, у нас не было выбора, кроме как форсировать локализацию. Мы в кратчайшие сроки перестроили цепочки поставок, опираясь на отечественную компонентную базу. Финансовая поддержка государства позволила не останавливать R&D-программы в этот критический момент, а наоборот — ускорить вывод на рынок полностью суверенных продуктов.

— Как развивается отечественный рынок энергетических решений, и какие разработки отрасли предлагает ТМХ-ЭР?

— Направление распределенной энергетики является для нас стратегически важным, и я могу с уверенностью сказать: мы уже добились в нем значимых, конкретных результатов, обеспечивая технологический суверенитет России.

Говоря о результатах, в первую очередь отмечу успешное завершение знакового проекта для Южных электрических сетей Камчатки (входят в «РусГидро»). Мы поставили им четыре наших новейших газопоршневых двигатель-генератора 1–9ГМГ. Камчатка — это регион с очень непростой логистикой и суровым климатом, техника там проверяется на прочность по-настоящему. Эти агрегаты были специально адаптированы к сложным условиям и уже работают в составе энергокомплекса региона.

Флагманом нашей линейки сегодня является именно этот газопоршневой двигатель-генератор 1–9ГМГ мощностью 900 кВт. Его серийное производство мы ведем с 2023 года. Его ключевые преимущества перед ушедшими импортными аналогами — это высокая унификация (до 80%) с нашим массовым, проверенным временем дизелем Д49. Для заказчика это означает высокую ремонтопригодность, наличие запчастей и низкую стоимость владения. Плюс передовая система подачи газа, которая обеспечивает лучшие показатели приемистости, что критично при переменных нагрузках.

— Какие основные факторы, по-вашему, сегодня формируют спрос в области энергетических решений?

— Во-первых, это развитие удаленных территорий: от Арктики до Дальнего Востока, где тянуть ЛЭП экономически нецелесообразно. Во-вторых, рост тарифов на электроэнергию для промышленности. Предприятия стремятся строить собственную генерацию, чтобы снизить себестоимость продукции.

И в-третьих, это, безусловно, «газовая пауза» — переход от угля и мазута к более экологичному газу, где наши газопоршневые решения оказываются востребованы.

— Как вы оцениваете текущие позиции вашей компании в российской энергетике? Какие направления развития для вас приоритетны?

— В сегменте железнодорожного машиностроения мы безусловные лидеры. Сейчас наша задача — занять аналогичные позиции в сегменте распределенной генерации и судовых двигателей, заместив ниши, оставленные такими компаниями, как Wartsila, Caterpillar и Cummins.

Приоритет для нас — создание мощностного ряда, полностью закрывающего потребности рынка. Мы понимаем, что заказчику нужны разные диапазоны мощностей, и мы должны дать ему российский продукт в каждом из них.

— Какие новые продукты компания разрабатывает с учетом актуальных технологических трендов и требований рынка? Планируют ли «ТМХ-Энергетические решения» выходить на новые площадки, в том числе международные?

— Мы не стоим на месте и активно работаем над расширением линейки. Сейчас наш Инжиниринговый центр двигателестроения ведет разработку более мощного газопоршневого двигателя ГПА2000 мощностью не менее 2,2 тыс. кВт. Это уже другой класс оборудования, который крайне востребован в большой энергетике и газоперекачке.

Также мы работаем над целой линейкой перспективных многотопливных двигателей в мощностном диапазоне от 1 тыс. до 3,5 тыс. кВт. Эти новые разработки позволят нам предлагать рынку еще более эффективные и гибкие решения для создания объектов распределенной генерации.

Особо отмечу, что сейчас мы ведем разработку газовой версии флагманского дизельного двигателя Д500. Его мощность в газовом исполнении составит до 4,5 тыс. кВт. Это решение ориентировано на крупные тепло- и электростанции, а также энергоемкие промышленные предприятия и тепличные комплексы. Газовая версия Д500 позволит российским компаниям оперировать современным оборудованием, максимально адаптированным к отечественным условиям эксплуатации, с полным технологическим и сервисным суверенитетом.

Что касается экспорта, то мы с интересом смотрим на рынки стран БРИКС, Африки и Азии. Там высок спрос на надежную, ремонтопригодную технику, не требующую «стерильных» условий эксплуатации, и наши решения там абсолютно конкурентоспособны.

Интервью взяла Ирина Салова