Топливные гранулы не находят сбыта

Российский рынок топливных гранул, сильно пострадавший от европейских санкций, ищет возможные пути дальнейшего развития. С одной стороны, ему могло бы помочь открытие крупного зарубежного рынка сбыта в Китае, с другой — увеличение внутреннего потребления в энергетике. Но и у того, и у другого варианта есть скрытые риски, говорят эксперты.

Сектор производства древесных пеллет в России продолжает восстанавливаться после шока 2022 года, когда производство упало на треть. В январе—октябре 2025 года выпуск топливных гранул вырос на 19,7%, до 1,07 млн тонн, в том числе в октябре рост составил 17,4%, до 130 тыс. тонн. Впрочем, причиной такой оптимистичной динамики в этом сегменте является эффект низкой базы прошлого года. Тогда производство топливных гранул, по данным Росстата, упало на 18,1%, до 1,1 млн тонн. Ключевой причиной провала показателей отрасли стало закрытие европейского рынка, который исторически был крупнейшим потребителем топливных гранул из РФ. Для России пеллеты — максимально экспортно ориентированный товар. До введения санкций в отношении национального ЛПК более 90% произведенных топливных гранул отправлялись за рубеж, а спрос на внешних рынках рос благодаря политике декарбонизации. Перевод угольных мощностей на биомассу остается важным инструментом для достижения климатических целей, что обеспечивает стабильный спрос на промышленные пеллеты, говорят участники рынка. Ведущими странами по этому треку выступают страны ЕС и развивающиеся экономики Азии.

Россия до 2022 года была глубоко встроена в цепочку поставок на мировой рынок, обеспечивая необходимыми объемами европейских потребителей. С учетом короткого плеча для Евросоюза это был наиболее экономически выгодный и логистически очевидный вариант. «Однако акценты сместились. Теперь критически важными становятся не только объем и цена, но и геополитические предпочтения, так что европейский рынок, который исторически был основным для российских поставок, теперь для нас закрыт. Он активно переориентируется на поставщиков из Северной Америки и Юго-Восточной Азии. Сформировался новый статус-кво: мировой спрос удовлетворяется без российского продукта, и отрасль в России вынуждена искать новые точки опоры»,— отмечает член правления и вице-президент ПАО «Сегежа Групп» Николай Иванов. США является безусловным лидером мирового производства пеллет с объемом 9,7 млн тонн и долей рынка 21,5% по итогам 2024 года. За ними следуют Канада, Вьетнам, ЕС и Россия (4,8 млн тонн в год).

Для отечественных производителей фактически единственным рынком экспорта осталась Южная Корея, так что объемы отгрузок за рубеж находятся на исторически низких значениях — около 120–140 тыс. тонн за квартал, говорит директор практики Strategy Partners Валентин Гаврилов. А в дальнейшем эти показатели могут дополнительно просесть. Так, агентство WhatWood прогнозирует плавное сокращение потребления пеллет на глобальном уровне в 2025–2026 годах. Это связано с ослаблением экономики основных потребителей — ЕС, Японии и Южной Кореи, которые сейчас переживают нелучший период.

Все дороги ведут в Китай

По мнению господина Гаврилова, перспективы российского рынка топливных гранул зависят преимущественно от двух факторов — курса рубля и доступа на рынок Китая. «В части курсовой динамики оживить поставки мог бы выход на уровни $95–100 руб. за доллар»,— считает эксперт. В то же время физический доступ на рынок Китая может создать дополнительный экспортный рынок, но, вероятнее всего, без девальвации курса рубля прибыльность не интегрированных вертикально производителей на нем будет минимальной, говорит он. «С другой стороны, учитывая, что производство пеллеты является механизмом утилизации отходов, их себестоимость может быть довольно гибкой, чтобы предприятиям имело смысл осуществлять поставки в Китай. Иными словами, вертикально интегрированным компаниям этот шаг может облегчить задачу выживания в текущих условиях»,— отмечает Валентин Гаврилов.

Сейчас китайское экологическое законодательство относит пеллеты к отходам и запрещает их ввоз на территорию страны. Москва и Пекин уже третий год ведут переговоры о возможности изменения этих правил. Как сообщал в конце сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников, потенциал торговли по этому виду продукции оценивается в $250 млн в год. «Как только мы откроем этот рынок, у наших деревопереработчиков появится возможность снизить цены на другую продукцию и стать более конкурентоспособными, поэтому для нас это крайне важно»,— заявлял он.

В то же время Николай Иванов уверен, что возможное открытие китайского рынка не станет панацеей для российских лесопромышленных компаний, хотя прогресс в переговорах, безусловно, будет хорошей новостью. Он поясняет, что рынок Китая весьма конкурентен по цене. «Российскому продукту с высокими логистическими затратами будет сложно напрямую конкурировать с альтернативными поставщиками из ЮВА и сохранять при этом свою высокую маржинальность»,— поясняет он. Кроме того, говорит господин Иванов, на китайском рынке популярен аналог пеллет, изготавливаемый из сельхозотходов, в частности из соевых, бобовых и масличных культур. «Учитывая низкую себестоимость производства аналогов пеллет, а также короткое логистическое плечо как из ЮВА, так и внутри КНР, можно предположить, что региональные игроки составят серьезную конкуренцию российскому продукту»,— полагает он.

Древесная генерация

По мнению Николая Иванова, основной объем российских пеллет должен поглощаться в рамках отечественной программы развития биоэнергетики. В 2023 году президент Владимир Путин поручал правительству выделить 15 млрд руб. на перевод муниципальных мазутных и угольных котельных на использование топливных гранул. Он начался в Архангельской, Иркутской областях и Красноярском крае. Кроме того, продолжается обсуждение разработанной правительством «дорожной карты» по расширению использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности и пеллет на период до 2035 года. Для реализации планов в этой области нужны дальнейшие меры господдержки — ускоренная модернизация региональных котельных, тарифные и налоговые стимулы, уверен господин Иванов.

Участники рынка отмечают, что потенциал использования пеллет в российской энергетике — это история об эффективном природопользовании и экономически обоснованном развитии регионов. «Для генерации это шанс создать устойчивую, локализованную энергетику в лесных регионах, особенно на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, куда еще не дошла газификация и где высоки издержки на завоз угля и мазута. Пеллеты должны стать основой для распределенной генерации, повышающей энергобезопасность территорий. В то же время производство пеллет решает проблему утилизации древесных отходов, превращая их в товарный продукт с добавленной стоимостью, и повышает общую рентабельность бизнеса»,— говорит Николай Иванов.

Глава комитета архангельского заксобрания Александр Дятлов отмечает, что в Архангельской области внутреннее потребление пеллет растет благодаря использованию в энергетике, в то время как экспорт продолжает падать. Он напоминает, что президент поручил построить в регионе 20 котельных на топливных гранулах общей установленной мощностью 47,9 МВт. На эти цели области выделено 2 млрд руб. Годовое потребление топливных гранул новых котельных составит 29,4 тыс. тонн. На сегодня уже введено 15 станций. При этом региональной мощности по производству топливных гранул хватит, чтобы обеспечить 155 котельных установок.

По мнению Валентина Гаврилова, увеличение объемов потребления топливных гранул в энергетике — необходимый и эффективный шаг как для лесопромышленного комплекса, так и для распределенных потребителей энергии. Но пока, указывает он, принятые меры не особо эффективны: они увеличили ежегодный внутренний спрос на пеллеты всего на 200–300 тыс. тонн в год. «Возможный спрос гораздо выше, но здесь продукт все еще уступает мазуту и газу, например в муниципальных котельных»,— подчеркивает он.

Аналогичного мнения придерживается собеседник “Ъ” в одной из крупных компаний ЛПК. «В масштабах российского энергобаланса потребление пеллет — это по-прежнему капля в море. Пользоваться ими могут небольшие котельные, но нельзя говорить о промышленных масштабах»,— говорит источник “Ъ”. При этом даже на таком уровне топливные гранулы конкурируют с газом «Газпрома», который потерянные экспортные объемы компенсирует внутренним потреблением. И, по словам собеседника “Ъ”, конкуренция не в пользу ЛПК.

Андрей Орехов