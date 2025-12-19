Матвиенко пожаловалась на нехватку ветеринарных клиник

В России растут цены на услуги ветеринаров из-за нехватки клиник, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Она поручила комитетам Совфеда по аграрно-продовольственной и по соцполитике проанализировать ситуацию.

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Госпожа Матвиенко подняла этот вопрос на пленарном заседании Совфеда. Спикер рассказала, что «один день в клинике полежать собаке» обойдется в 70–90 тыс. руб. «Говорят: "Не хотите, забирайте собаку". А с чем это связано? Это связано с тем, что нет конкуренции в ветеринарных клиниках. Их недостаточно для всех, чтобы охватить всех»,— пожаловалась парламентарий (цитата по «РИА Новости»).

Валентина Матвиенко попросила комитеты проверить, достоверна ли ее информация, и как обстоит ситуация в регионах. «До конца февраля представьте такую записку — сколько клиник? Почему так дорого? Вот и что с этим делать?» — сказала политик.

Средний чек на услуги ветеринарных клиник в России за январь—сентябрь 2025 года вырос на 15% год к году, до 2,48 тыс. руб., сообщили «Ъ» в сервисе T-Pay. Рост расходов владельцев питомцев связан с увеличением затрат самих клиник — на персонал, оборудование и препараты. По прогнозу BusinesStat, траты на ветеринарию будут расти на 4,4–8,4% ежегодно и к 2029 году достигнут 4,6 тыс. руб. на одного питомца.

