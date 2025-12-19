Директора «МосАвтоДилера» приговорили к 14,5 года за мошенничество

Останкинский районный суд Москвы назначил 14,5 года общего режима и штраф 3 млн руб. гендиректору компании «МосАвтоДилер» Ярославу Коротких. Его признали виновным в 107 эпизодах особо крупного мошенничества и отмывании средств. У фигуранта конфисковали 81,6 млн руб. и восемь автомобилей премиум-класса, сообщили в пресс-службе столичных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «МосАвтоДилера» Ярослав Коротких

Фото: пресс-служба РЕН ТВ Гендиректор «МосАвтоДилера» Ярослав Коротких

Фото: пресс-служба РЕН ТВ

Ярослава Коротких задержали в конце 2022 года. По данным следствия, компания фигуранта предлагала привезти в Россию автомобили из других стран, провести таможенное оформление и передать их покупателям. Цены за услуги «МосАвтоДилера» варьировались от 2,5 млн до 9 млн руб.

После того, как клиенты переводили деньги, компания переставала выходить на связь. Изначально сообщалось о более чем двух десятках пострадавших. Среди них был сын народного артиста СССР Олега Табакова — актер Антон Табаков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Автодилер угонял предоплату».

Никита Черненко