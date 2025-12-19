В Ярославской области увеличили индекс роста платы за коммунальные услуги

В Ярославской области предельный индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 октября 2026 года составит 16,1%. Указ об этом подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее правительство России утвердило изменение индекса с 1 октября в размере 14% с правом регионов увеличить его не более чем на 2,1%. В Ярославской области принято максимально возможное отклонение для всех муниципальных округов.

Напомним, в 2026 году коммунальные услуги подорожают также с 1 января, рост составит 1,7%.

Антон Голицын