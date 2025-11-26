Утверждено максимальное подорожание коммунальных услуг в Ярославской области

Предельный размер индексации вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Ярославской области с 1 января 2026 года составит 1,7%, как и во всех регионах страны. Распоряжение правительства России подписал Михаил Мишустин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом с 1 октября 2026 года индекс изменения составит 14% по региону. Эта цифра отличается от других областей. Этим же постановлением утверждены предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины индексов: с 1 января — отклонения недопустимы, с 1 октября — 2,1%.

Алла Чижова