На Ставрополье в выходные ожидаются туман и гололед

Жители Ставропольского края с 19 по 21 декабря столкнутся с опасной погодой. Гидрометцентр предупреждает о тумане, моросящем дожде и гололеде на дорогах. Водители и пешеходы рискуют из-за скользких трасс и низкой видимости.

Фото: Станислав Маслаков

Синоптики Ставрополья фиксируют облачную погоду в пятницу. Ночью и утром пройдут морось и туман, дороги покроет ледяная корка. Ветер юго-западный дует со скоростью до 9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3°C, днем поднимется до +10°C. Такие условия сохранятся весь день, усложнят движение на федеральных трассах вроде М-29 и Р-217.

В субботу, 20 декабря, морось и туман не отступят. Ветер усилится до 10 м/с, воздух прогреется. Днем термометры покажут +6°C, ночью — -2°C. Синоптики отмечают, что гололед затронет 70% территории края, включая Ставрополь, Пятигорск и Кисловодск. Местные власти активируют дежурство ГИБДД, рекомендуют шипованную резину и скорость ниже 40 км/ч.

В воскресенье, 21 декабря, неблагоприятные явления продлятся до 18:00 мск. Морось, туман и гололед охладят регион. Ночью температура упадет до -4°C, днем вырастет до +6°C. Ветер сохранит силу 8–10 м/с. Гидрометцентр Ставрополья опирается на метеорологические станции в Невинномысске и Ессентуках, где приборы фиксируют влажность 90–95% и давление 710–720 мм рт. ст.

Погода связана с атлантическим циклоном, который принес влажный воздух из Черного моря. За трое суток ожидают 5–8 мм осадков, что эквивалентно 20% месячной нормы декабря. МЧС края усиливает патрулирование, разместит 50 единиц снегоуборочной техники. Жителей просят избегать поездок после 22:00 и использовать приложения Гидрометцентра для обновлений.

Автомобилисты вспоминают ноябрь 2025-го: тогда туман до 200 м видимости спровоцировал 45 ДТП, унес два жизни. Власти потратили 15 млн руб. на реагенты. Текущий прогноз подтверждают данные Росгидромета: циклон пройдет к понедельнику, вернув температуру +8...+12°C.

Станислав Маслаков