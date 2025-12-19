Банк России отметил преобладание проинфляционных рисков

Проинфляционные риски остаются доминирующими на среднесрочном горизонте, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Она была снижена до 16%.

Основными источниками инфляционного давления остаются отклонение российской экономики от траектории сбалансированного роста и высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, сообщили в ЦБ. Также росту цен способствует «эффект от повышения НДС» и регулируемых цен, помимо этого — ухудшение ситуации на внешних рынках, передает ТАСС.

Регулятор отмечает, что геополитическая обстановка остается фактором неопределенности. В то же время дезинфляционные риски связаны с возможным более существенным замедлением внутреннего спроса.

По оценке ЦБ, после завершения влияния повышения НДС и индексации тарифов ожидается возобновление дезинфляционных процессов, чему будет способствовать жесткая денежно-кредитная политика.