Росавиация сняла ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. Аэропорты закрыли с 5:00 19 декабря 2025 года. Пресс-служба ведомства подтвердила это в официальном сообщении.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Артем Кореняко, пресс-секретарь Росавиации, опубликовал эти данные в своем Telegram-канале. Он отметил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Во время закрытия три самолета ушли на запасные аэродромы: один из Владикавказа, один из Грозного и один из Магаса.

Ранее 17 декабря эти же аэропорты приостанавливали работу на несколько часов по той же причине. Тогда ограничения длились менее суток, и полеты возобновили без инцидентов. Аналогичные меры действовали в тот день в аэропортах Самары, Ярославля, Волгограда, Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова — всего десять воздушных гаваней.

Эксперты связывают такие паузы с планом "Ковер". Этот режим закрывает небо для всех аппаратов и требует немедленной посадки или вывода судов из зоны. План активируют при угрозах: внезапные погодные изменения, нарушения воздушного пространства или атаки беспилотников. В декабре 2025 года подобные ограничения фиксировали неоднократно: 4 декабря в тех же трех аэропортах плюс Нальчике, 8 декабря — снова в Грозном и Магасе.

Станислав Маслаков