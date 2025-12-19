Ставропольский край дважды повысит тарифы на вывоз мусора в 2026 году

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края утвердила постановление №70/4 от 18 декабря 2025 года. Документ устанавливает максимальные тарифы для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Обращение с ТКО охватывает сбор, вывоз, переработку и утилизацию мусора.

Комиссия повысит тарифы для ООО «ЖКХ» с 1 января 2026 года до 961,50 руб. за кубометр. С 1 октября 2026 года цена вырастет до 1173,65 руб. за кубометр. В 2027 году тариф составит 1183,63 рубля за кубометр. Регулятор обосновал рост инфляцией, удорожанием топлива и запчастей для мусоровозов, а также дефицитом водителей. Затраты на транспортировку занимают 55% в структуре тарифа, а дизель за пять лет подорожал на 47%.

ООО «Экострой» обслуживает Арзгирский, Буденновский, Левокумский и Нефтекумский округа. С 1 января 2026 года тариф здесь достигнет 902,45 руб. за кубометр, а с 1 октября — 1084,73 руб. К 2035 году цена поднимется до 1521,51 руб. за кубометр. Оператор сменил предшественника в июле 2025 года, и комиссия утвердила долгосрочные тарифы для стабильности.

Повышения напрямую ударят по жителям края. Нормативы накопления ТКО составляют 2,5 кубометра в год для многоквартирных домов и 2,8 кубометра для индивидуальных домовладений. Средний тариф регоператора около 500 руб. за кубометр ранее приводил к плате 100 руб. в месяц на человека при нормативе 0,2 кубометра. Теперь семьи из четырех человек в многоквартирном доме заплатят на 20–25% больше ежегодно.

Рост тарифов вписывается в общероссийскую тенденцию. С 2019 года собираемость платежей выросла до 96,1%, но операторы жалуются на заниженные нормативы и кассовые разрывы. Зарплаты водителей достигают 150–280 тыс. руб. в месяц, а тарифы покрывают лишь 85–130 тыс. Власти регионов сдерживают индексацию, опасаясь протестов, и субсидируют из бюджетов. В Ставропольском крае тарифы для других операторов, таких как «Комбинат благоустройства» и «Эко-Сити», уже росли в 2025 году: с 825,94 руб. до 902,45 руб. за кубометр.

Станислав Маслаков