Реконструкцию улицы Пугачева в Уфе планируют завершить к сентябрю 2026 года

В Уфе реконструкцию улицы Пугачева планируют полностью завершить к 1 сентября 2026 года, сообщил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе на прошедшем в администрации города брифинге. По словам чиновника, эти сроки будут достигнуты с условием, если генподрядчик будет планировать такое же количество техники и специалистов, как в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В администрации рассчитывают, что «примерно в августе, к первому сентября, когда дети пойдут в школу, работы будут завершены в полном объеме». Константин Паппе уточнил, что предстоит достроить дублер со стороны склона и завершить обустройство тротуаров в направлении магазина «Лента».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре этого года открыли движение по двум из четырех полос движения на участке улицы Пугачева между улицей Геофизиков и развязкой с улицей Генерала Рыленко. По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, раньше путь от Монумента Дружбы до моста через реку Уфу в сторону Нагаево составлял 3,5 км по объездной дороге через улицы Геофизиков, Геологов и Бородинскую. Открытие движения по построенному участку сократило его до 800 м.

Господин Мавлиев анонсировал, что две оставшиеся полосы движения на участке от Геофизиков до развязки с Генерала Рыленко построят в 2026 году вместе с левым боковым проездом и тротуарами.

Ранее планировалось открыть движение всех четырех полос на участке от Монумента Дружбы до Геофизиков до 24 ноября.

Улица Пугачева соединяет юго-восточный въезд в Уфу со стороны Нагаевского шоссе и проспект Салавата Юлаева около Монумента Дружбы. Ее реконструкция началась весной 2022 года началась. Работы должны были завершить летом прошлого года, но окончание строительства перенесли на полгода. Ни к концу 2024 года, ни к середине текущего года объект не сдали в эксплуатацию.

Майя Иванова